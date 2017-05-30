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AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook

Международная панорама
30 мая, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Жителя страны обязали выплатить штраф в $4,1 тыс.

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© AP Photo/Brennan Linsley

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Районный суд Цюриха вынес в понедельник первый в истории Швейцарии обвинительный приговор за "лайк" к комментарию в социальной сети Facebook.

Признанный судом виновным в клевете 45-летний швейцарец приговорен к штрафу в размере 4 тысяч франков ($4,1 тыс.), сообщило AFP.

Истцом в резонансном деле выступил общественный активист Эрвин Кесслер, возглавляющий ассоциацию против разведения и забоя животных. В 1998 году он сам был приговорен цюрихским судом к небольшому сроку заключения за публичное сравнение связанных с ритуальным забоем животных еврейских традиций и преступлений немецких национал-социалистов.

В 2015 году эта давняя история получила продолжение. На одном из интернет-форумов пользователи Facebook оставили ряд комментариев, содержащих обвинения Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме. В ответ борец за права животных подал в суд на авторов комментариев. Суд поддержал истца и вынес несколько обвинительных приговоров.

В этот понедельник, 29 мая, по получившему широкую огласку делу впервые был признан виновным и пользователь, отметивший один из комментариев своим "лайком". По мнению суда, осужденный, имя которого пока не разглашается, таким образом допустил "оценочное суждение, не подтвержденное фактами". Доказать в суде наличие у Кесслера антисемитских и расистских взглядов ему не удалось.

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