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"Вишеградская группа": ЕС должен реформироваться, а не оставаться заложником Brexit

Международная панорама
30 мая, 19:44 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Нужно заново прописать роль европейских институтов, ЕК, Совета ЕС, отношения между Европарламентом и национальными парламентами, сообщил МИД Польши Витольд Ващиковский

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ВАРШАВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Европейский союз после решения Великобритании покинуть сообщество должен реформироваться, а не становиться заложником текущих проблем и кризисов. Такое мнение высказал во вторник глава МИД Польши Витольд Ващиковский на итоговой пресс-конференции после встречи в Сопоте министров иностранных дел 12 государств - представителей "Вишеградской группы" (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), а также стран Балтии и Северной Европы.

"Мы считаем, что ЕС не должен быть заложником Brexit, миграционного кризиса. Он должен реформироваться", - отметил Ващиковский, напомнив, что у Польши есть концепция этой реформы. "Нужно заново прописать роль европейских институтов, Еврокомиссии, Совета ЕС, отношения между Европарламентом и национальными парламентами", - сказал он.

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Как информировал глава польского внешнеполитического ведомства, переговоры министров в Сопоте были посвящены также вопросам безопасности, учитывая ситуацию на Украине. "Наши 12 стран хотят жить в безопасном, стабильном окружении и развивать конструктивные, спокойные отношения с соседями", - добавил он.

"Мы живем в мире, в Европе, где перед нами стоит много вызовов: наш сосед на востоке - Россия - становится все более непредсказуемой, проблемой остается миграция", - сказал, в свою очередь, глава норвежской дипломатии Бренде Бёрге. "К сожалению, мы видим только вершину айсберга, - указал он. - Вызовов будет все больше, и нам предстоит с этим считаться в ближайшие годы".

По словам норвежского министра, "ЕС должен проследить, чтобы государства сообщества не испытывали на себе войны и конфликты". "Идея Европы заключается в сотрудничестве в разных форматах и это лучшая страховка для нас", - цитирует его слова Польское агентство печати.

Переговоры глав МИД с участием 12 государств - представителей "Вишеградской группы" (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), а также стран Балтии и Северной Европы - были инициированы Польшей и Швецией в 2013 году. Сегодня в Сопоте консультации в таком формате состоялись в пятый раз.

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