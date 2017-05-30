Politico: США отказались от идеи запрета ноутбуков на рейсах из Европы

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты и Европейская комиссия (ЕК) договорились не вводить запрет на пронос крупной электроники, включая ноутбуки и планшетные компьютеры, в салоны самолетов, прибывающих в США из Европы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителей ЕК.

"Запрета не будет. Обе стороны договорились активнее проводить технические переговоры и попытаться прийти к общему решению", - сказал источник.

Данное решение, утверждает Politico, было достигнуто в ходе состоявшихся телефонных переговоров между министром национальной безопасности США Джоном Келли и двумя еврокомиссарами - Димитрисом Аврамопулосум, курирующим миграцию и внутренние дела, и Виолетой Булц, отвечающей за транспорт.