Politico: США отказались от идеи запрета ноутбуков на рейсах из Европы

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ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты и Европейская комиссия (ЕК) договорились не вводить запрет на пронос крупной электроники, включая ноутбуки и планшетные компьютеры, в салоны самолетов, прибывающих в США из Европы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителей ЕК.
"Запрета не будет. Обе стороны договорились активнее проводить технические переговоры и попытаться прийти к общему решению", - сказал источник.
Данное решение, утверждает Politico, было достигнуто в ходе состоявшихся телефонных переговоров между министром национальной безопасности США Джоном Келли и двумя еврокомиссарами - Димитрисом Аврамопулосум, курирующим миграцию и внутренние дела, и Виолетой Булц, отвечающей за транспорт.