На базу ВС США в Техасе вновь открыт въезд, ситуация нормализовалась

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НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ситуация на военной базе США Сан-Антонио-Лакланд (штат Техас), где ранее был нарушен режим безопасности, нормализовалась, запрет на въезд и выезд с территории объекта снят. Об этом сообщается в Twitter базы.
The security incident at JBSA-Lackland has been resolved & the lock down has been lifted.— JointBaseSanAntonio (@JBSA_Official) 30 мая 2017 г.
Что именно произошло в Сан-Антонио-Лакланд, пока так и не разъясняется. Ранее из-за "инцидента, связанного с безопасностью" персоналу было запрещено приближаться к нескольким зданиям на территории объекта.
В апреле 2016 года на этой базе военнослужащий застрелил своего начальника и покончил с собой. На объекте проводится начальная учебная подготовка военнослужащих ВВС США. Она является одной из крупнейших на территории страны, численность личного состава составляет порядка 9 тыс. человек.