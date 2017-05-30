На базу ВС США в Техасе вновь открыт въезд, ситуация нормализовалась

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ситуация на военной базе США Сан-Антонио-Лакланд (штат Техас), где ранее был нарушен режим безопасности, нормализовалась, запрет на въезд и выезд с территории объекта снят. Об этом сообщается в Twitter базы.

The security incident at JBSA-Lackland has been resolved & the lock down has been lifted. — JointBaseSanAntonio (@JBSA_Official) 30 мая 2017 г.

Что именно произошло в Сан-Антонио-Лакланд, пока так и не разъясняется. Ранее из-за "инцидента, связанного с безопасностью" персоналу было запрещено приближаться к нескольким зданиям на территории объекта.

В апреле 2016 года на этой базе военнослужащий застрелил своего начальника и покончил с собой. На объекте проводится начальная учебная подготовка военнослужащих ВВС США. Она является одной из крупнейших на территории страны, численность личного состава составляет порядка 9 тыс. человек.