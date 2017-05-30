Наблюдательный совет Ирана утвердил результаты президентских выборов

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ТЕГЕРАН, 30 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Наблюдательный совет Ирана утвердил результаты состоявшихся 19 мая в Исламской Республике президентских выборов. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Министерства внутренних дел ИРИ Салман Самани.
По его словам, Наблюдательный совет направил в МВД письмо, в котором подтверждается честность проведения выборов. К такому заключению члены Совета пришли после рассмотрения всех поступивших жалоб и сообщений о нарушениях.
Президентские выборы состоялись в Иране 19 мая. Победу на них одержал Хасан Роухани, переизбранный главой исполнительной власти страны на второй четырехлетний срок. За него проголосовали 57% пришедших на участки избирателей. Ранее сегодня сообщалось, что церемония приведения президента к присяге состоится 6 августа.
Наблюдательный совет Ирана - надпарламентский орган власти в Иране. Он призван следить за соблюдением норм ислама в стране, соответствием принимаемых законодательных актов шариату, а также подтверждать компетентность кандидатов, претендующих на выборные должности, и результаты состоявшихся выборов. В состав Совета входят представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы.