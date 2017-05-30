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Пентагон подтвердил начало поставок оружия сирийским курдам

Международная панорама
30 мая, 22:24 дата обновления: 30 мая, 23:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе ведомства

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© EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США начали поставки вооружений и снаряжения курдским бойцам, участвующим в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Пентагона.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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