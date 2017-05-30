Пентагон подтвердил начало поставок оружия сирийским курдам

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США начали поставки вооружений и снаряжения курдским бойцам, участвующим в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Пентагона.

Показать еще