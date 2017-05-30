Порядка 3 тыс. человек были задержаны и около 70 погибли в ходе протестов в Венесуэле

МЕХИКО, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские власти задержали 2,97 тыс. человек в ходе протестов, сотрясающих страну с 1 апреля. Об этом сообщил исполнительный директор неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро. Кроме того, за это время погибли 69 человек. Фрагменты выступления Ромеро были опубликованы в Twitter НПО.

"По состоянию на 29 мая было зарегистрировано 2977 арестов, - отметил Ромеро. - 363 человека предстали перед военными судами, что представляет собой полное нарушение международных договоров и нашей конституции". Самое большое число арестов было проведено в штатах Карабобо и Миранда, а также в столице страны. "В контексте, скажем так, протестов, погибли 69 человек, при этом непосредственно на манифестациях лишились жизни или были убиты 49 человек", - добавил Ромеро.

Поводом для самых массовых за последние годы антиправительственных выступлений в Венесуэле послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею (КА), которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в КА намечены на конец июля.