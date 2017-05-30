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Из полиции США уволен офицер, застреливший в 2014 году чернокожего подростка

Международная панорама
30 мая, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Его напарник временно отстранен от службы

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Офицер полиции штата Огайо Тимоти Лохман, застреливший в ноябре 2014 года чернокожего подростка Тамира Райса, уволен по итогам внутреннего расследования. Его напарник Фрэнк Гармбак временно отстранен от службы, сообщило агентство Associated Press (AP).

Начальник полиции города Кливленд Кельвин Уильямс объявил об итогах внутреннего расследования в отношении двух полицейских, по вине которых в ноябре 2014 года погиб 12-летний Тамир Райс. По словам офицера, застреливший подростка Тимоти Лохман "уволен за некорректно заполненные при приеме на работу документы". Находившийся за рулем полицейского автомобиля Фрэнк Гармбэк отстранен от работы на десять дней с последующим направлением на курсы повышения квалификации.

Резонансный инцидент произошел 22 ноября 2014 года на детской площадке около центра отдыха и развлечений Кливленда. Органы правопорядка получили сообщение о том, что какой-то человек целится из пистолета в людей около центра. Прибывшие по вызову Лохман и Гармбэк вплотную подъехали к мальчику, тот попытался достать висевший у него в кобуре пневматический пистолет, Лохман открыл огонь на поражение. Молодой человек скончался от ранений в больнице на следующий день.

Тогда в отношении полицейских не стали выдвигать обвинения и заводить уголовное дело. Жюри присяжных сочло трагедию следствием "идеального совпадения субъективных ошибок". В ответ возмущенные жители Кливленда вышли на улицы с требованием провести расследование обстоятельств убийства Райса на федеральном уровне. Подавляющее большинство демонстрантов составляли темнокожие американцы.

Ранее в стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами чернокожих полицейскими. Наибольшее внимание общественности и СМИ привлекли подобные случаи в городах Фергюсон (штат Миссури) и Балтимор (штат Мэриленд), а также в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд. Подобные инциденты регулярно провоцируют многотысячные акции протеста, нередко перерастающие в массовые беспорядки.

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