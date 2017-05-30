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Трамп считает свои отношения с Меркель фантастическими

Международная панорама
30 мая, 23:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что политики продолжили укреплять связи во время переговоров G7

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ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп считает свои отношения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "совершенно фантастическими". Так пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прокомментировал  на регулярном брифинге для журналистов ситуацию с сотрудничеством двух стран.

"Отношения президента с Меркель он (Трамп) сам охарактеризовал как совершенно фантастические. Они хорошо ладят друг с другом, он ее очень сильно уважает", - подчеркнул Спайсер. По его словам, политики "продолжили укреплять связи во время переговоров G7".

Резкой критике политику американского лидера подверг  кандидат на должность канцлера ФРГ Мартин Шульц. Хозяин Белого дома, по словам социал-демократа, "является разрушителем западных ценностей", сообщила радиостанция Deutschlandfunk.

Разногласия между ФРГ и США наметились с приходом к власти Трампа. Он утверждал, что Берлин должен выделять значительно больше средств на нужды НАТО, критиковал профицит торгового баланса федеративной республики. Расхождение во взглядах проявилось также на прошлой неделе во время саммита Группы семи в Италии, все еще неизвестно, поддержат ли Соединенные Штаты Парижское соглашение по климату.

Вернувшись из Италии, Меркель заявила, что на фоне раскола в рядах стран Группы семи Европа должна полагаться только на себя. "Уже прошли те времена, когда мы могли полностью положиться на других, я испытала это в последние дни. И поэтому я могу просто сказать, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки", - сказала она. Газеты Wekt и Bild трактовали эти высказывания так, будто канцлер больше не считает США надежным партнером.

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