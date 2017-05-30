Украинские радикалы устроили бессрочный пикет у здания Львовского областного совета

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Представители украинских националистических организаций устроили бессрочный пикет у здания Львовского областного совета, требуя от местных депутатов организовать амнистию для участников силовой операции в Донбассе. Об этом во вторник заявили члены организации "Национальный корпус" в Facebook.

"Для контроля за обещаниями депутатов "Национальный корпус" ставит бессрочный пикет под Львовским областным советом", - говорится в сообщении.

Националисты потребовали от власти подписать закон об амнистии в 2016 году, национализировать российский капитал, прекратить рост тарифов на коммунальные услуги, продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. "Депутаты областного совета предварительно дали обещание активистам принять на заседании обращение к президенту Украины, кабинету министров Украины и Верховной раде с поддержкой указанных требований", - утверждают члены организации, уточнив, что ожидают результата уже 1 июня.

Во вторник днем около ста молодых людей с символикой украинских националистических организаций заблокировали сессионный зал Львовского областного совета. Они требовали от депутатов организовать амнистию для участников силовой операции в Донбассе. Их недовольство было обращено к президенту страны Петру Порошенко, который, по их мнению, затягивает с подписанием закона об освобождении от уголовного преследования за совершенные в Донбассе преступления.

Позднее начались беспорядки, в ходе которых пострадали 13 человек, в том числе 11 полицейских. В МВД квалифицировали действия националистов как хулиганство, однако никто не был задержан.