Власти США: запрет на ноутбуки на рейсах из Европы будет введен в случае угрозы

Волейболистки сборной России стартуют в отборочном турнире ЧМ-2018Спорт 31 мая, 0:25
Исинбаева оставит свой пост ради восстановления Российского антидопингового агентстваСпорт 31 мая, 0:13
Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?Международная панорама 30 мая, 23:15
Уроженка Москвы борется с пищевыми отходами в ДанииСоциальная ответственность 30 мая, 23:06
Федун подтвердил, что Измайлов сменит Жиркова на посту зампреда совдира "Спартака"Спорт 30 мая, 22:29
Писарев: проведение в Нижнем Новгороде ЧМ-2018 мотивирует футболистов "Олимпийца"Спорт 30 мая, 22:26
Пентагон подтвердил начало поставок оружия сирийским курдамМеждународная панорама 30 мая, 22:24
МЧС: прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не подпадал под категорию ЧСОбщество 30 мая, 21:45
"Химки" победили "Зенит" в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 30 мая, 21:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство национальной безопасности (МНБ) оставляет за собой право в случае потенциальной угрозы ввести запрет на пронос крупной электроники, включая ноутбуки и планшетные компьютеры, в салоны самолетов, прибывающих в США из Европы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря ведомства Дэвида Лапана.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Европейской комиссии сообщило, что по итогам переговоров главы МНБ Джона Келли и еврокомиссаров Димитриса Аврамопулоса и Виолеты Булц было принято решение никаких новых запретов не вводить, хотя обсуждение вопросов безопасности будет продолжено. Лапан подтвердил, что Келли говорил с членами ЕК "о безопасности на авиационном транспорте".
"Хотя о широко обсуждавшемся ранее расширении запрета на крупные электронные устройства в салонах самолетов на рейсах в Соединенные Штаты сегодня объявлено не было, министр дал ясно понять, что этот вариант не исключается. Министр Келли подтвердил, что он предпримет любые необходимые шаги по защите коммерческих самолетов, направляющихся в США, включая запрет крупной электроники в салоне, если того потребуют данные разведки и уровень угрозы", - сказал Лапан.
Он добавил, что США и ЕК условились продолжать сотрудничество в сфере безопасности, поддерживая каналы связи. Кроме того, МНБ станет и далее информировать авиаперевозчиков о конкретных угрозах.
США в конце марта уже ввели запрет на крупные устройства в отношении рейсов из 10 крупных международных аэропортов, расположенных в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катаре и в Объединенных Арабских Эмиратах. В Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. В связи с этим, в салон с собой можно брать только мобильный телефон, устройства крупнее нужно сдавать в багаж. Нарушение авиакомпанией данного правила грозит ей отзывом лицензии на полеты в США.