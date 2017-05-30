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Власти США: запрет на ноутбуки на рейсах из Европы будет введен в случае угрозы

Международная панорама
30 мая, 23:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Ранее сообщалось, что глава МНБ Джон Келли и еврокомиссар Димитрис Аврамопулос и Виолета Булц приняли решение не вводить новых запретов

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ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство национальной безопасности (МНБ) оставляет за собой право в случае потенциальной угрозы ввести запрет на пронос крупной электроники, включая ноутбуки и планшетные компьютеры, в салоны самолетов, прибывающих в США из Европы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря ведомства Дэвида Лапана.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Европейской комиссии сообщило, что по итогам переговоров главы МНБ Джона Келли и еврокомиссаров Димитриса Аврамопулоса и Виолеты Булц было принято решение никаких новых запретов не вводить, хотя обсуждение вопросов безопасности будет продолжено. Лапан подтвердил, что Келли говорил с членами ЕК "о безопасности на авиационном транспорте".

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"Хотя о широко обсуждавшемся ранее расширении запрета на крупные электронные устройства в салонах самолетов на рейсах в Соединенные Штаты сегодня объявлено не было, министр дал ясно понять, что этот вариант не исключается. Министр Келли подтвердил, что он предпримет любые необходимые шаги по защите коммерческих самолетов, направляющихся в США, включая запрет крупной электроники в салоне, если того потребуют данные разведки и уровень угрозы", - сказал Лапан.

Он добавил, что США и ЕК условились продолжать сотрудничество в сфере безопасности, поддерживая каналы связи. Кроме того, МНБ станет и далее информировать авиаперевозчиков о конкретных угрозах.

США в конце марта уже ввели запрет на крупные устройства в отношении рейсов из 10 крупных международных аэропортов, расположенных в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катаре и в Объединенных Арабских Эмиратах. В Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. В связи с этим, в салон с собой можно брать только мобильный телефон, устройства крупнее нужно сдавать в багаж. Нарушение авиакомпанией данного правила грозит ей отзывом лицензии на полеты в США.

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