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ВС США успешно отработали перехват межконтинентальной баллистической ракеты

Международная панорама
30 мая, 23:43 дата обновления: 31 мая, 0:00 UTC+3 /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Маневры прошли на фоне непрекращающихся ракетных запусков с территории КНДР

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ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные провели успешные испытания системы по перехвату межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в свете угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщили представители Пентагона.

Запущенная с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) ракета-перехватчик поразила условную вражескую МБР, которая стартовала с Маршалловых островов.

Эти проводимые впервые испытания проходят на фоне непрекращающихся ракетных запусков с территории КНДР. Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков, которые продолжились и в этом году.

Последний запуск был зафиксирован 28 мая. Как заявила министр обороны Японии Томоми Инада, в этот раз была запущена ракета из семейства Scud, которая в высшей точке траектории поднялась всего на 100 км. Дальность ее полета, по утверждению южнокорейских военных, составила примерно 450 км.

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