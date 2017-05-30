ВС США успешно отработали перехват межконтинентальной баллистической ракеты

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ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные провели успешные испытания системы по перехвату межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в свете угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщили представители Пентагона.
Запущенная с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) ракета-перехватчик поразила условную вражескую МБР, которая стартовала с Маршалловых островов.
Эти проводимые впервые испытания проходят на фоне непрекращающихся ракетных запусков с территории КНДР. Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков, которые продолжились и в этом году.
Последний запуск был зафиксирован 28 мая. Как заявила министр обороны Японии Томоми Инада, в этот раз была запущена ракета из семейства Scud, которая в высшей точке траектории поднялась всего на 100 км. Дальность ее полета, по утверждению южнокорейских военных, составила примерно 450 км.