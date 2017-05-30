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CBS: США вложили $40 млн в модернизацию системы ПРО на авиабазе в Арктике

Международная панорама
30 мая, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

К такому шагу американскую сторону, вероятно, подтолкнуло открытие "новой российской военной базе в Арктике", а также растущая угроза со стороны КНДР

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ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министерство обороны США вложило по меньшей мере $40 млн в модернизацию системы противоракетной обороны (ПРО) на авиабазе Туле, расположенной на севере Гренландии. Об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее данным, к такому шагу американскую сторону, вероятно, подтолкнуло открытие "новой российской военной базе в Арктике", а также растущая угроза со стороны КНДР. Телекомпания уточнила, что речь идет о совершенствовании программного обеспечения радара, которое стоило порядка $40 млн , стоимость самого радара составляет $250 млн. Отмечается, что в настоящее время США обновляют шесть систем раннего обнаружения в разных точках земного шара.

"Наши технологии ПРО изменились, они стали более точными. И учитывая ситуацию в сфере распространения (ракет), которую мы наблюдаем по всему миру, возникает интерес к тому, чтобы принять реальные защитные меры", - сказал полковник американских ВВС Кристофер Иган, отвечающий за базу Туле. "Со временем мы перешили от самолетов к радиолокационным системам, позволяющим предупреждать о ракетном нападении и выполнять действия по ПРО", - добавил он.

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что военная деятельность России на арктических территориях носит исключительно локальный характер и не несет какой-то угрозы мировой безопасности. При этом он указал, что то, что "делают Соединенные Штаты на Аляске, имеет глобальный характер". "А там развивается система противоракетной обороны и эти системы как известно, одна из очень серьезных проблем сегодняшнего мира в сфере безопасности. И это не просто оборонная система, это часть ядерного потенциала, вынесенная на периферию", - сказал Путин.

Он отметил, что российская деятельность в Арктике связана с работой по воссозданию судоходства в этом регионе мира, обеспечению его безопасности. Путин заявил, что создаваемая инфраструктура будет иметь двойное и даже тройное назначение, на основе которой будет строиться деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводиться научные исследования, вестись борьба с загрязнением окружающей среды.

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