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Нэнси Пелоси призналась, что с трудом произносит словосочетание "президент Трамп"

Международная панорама
31 мая, 0:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

По словам лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США, "лучше бы был президент Буш"

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ВАШИНГТОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что с трудом произносит словосочетание "президент Трамп". В этом она призналась во вторник в интервью Общественному радио США (NPR).

Ведущий передачи, на которую была приглашена политик, обратил внимание на тот факт, что в своих заявлениях та никогда не говорит "президент Трамп". "Это тяжело", - сказала она, явно усмехнувшись. "И это тяжело, поскольку я не знаю, учитывая, что я наблюдаю, насколько он (Трамп  -прим. ТАСС) уважает свою работу", - добавила Пелоси.

В продолжение разговора ей также был задан вопрос, какая формулировка ей представляется более привлекательной, "президент Трамп" или "президент Пенс", имея в виду нынешнего вице-президента США Майкла Пенса. "Это дело республиканцев", - ответила Пелоси. Выдержав паузу, она со смехом добавила: "Лучше бы был президент Буш".

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