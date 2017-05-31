Нэнси Пелоси призналась, что с трудом произносит словосочетание "президент Трамп"

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ВАШИНГТОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что с трудом произносит словосочетание "президент Трамп". В этом она призналась во вторник в интервью Общественному радио США (NPR).
Ведущий передачи, на которую была приглашена политик, обратил внимание на тот факт, что в своих заявлениях та никогда не говорит "президент Трамп". "Это тяжело", - сказала она, явно усмехнувшись. "И это тяжело, поскольку я не знаю, учитывая, что я наблюдаю, насколько он (Трамп -прим. ТАСС) уважает свою работу", - добавила Пелоси.
В продолжение разговора ей также был задан вопрос, какая формулировка ей представляется более привлекательной, "президент Трамп" или "президент Пенс", имея в виду нынешнего вице-президента США Майкла Пенса. "Это дело республиканцев", - ответила Пелоси. Выдержав паузу, она со смехом добавила: "Лучше бы был президент Буш".