ООН: власти Сирии с начала года изъяли 100 тыс. медикаментов из гуманитарных конвоев

ООН, 31 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Власти Сирии с начала года изъяли почти 100 тысяч лекарств, хирургических инструментов и других медицинских припасов из гуманитарных конвоев, следовавших в районы, контролируемые вооруженными группировками. Об этом заявил во вторник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности.

"Изъятие жизненно необходимых лекарств и медицинских припасов, таких как хирургические и акушерские наборы, а также наборы для оказания первой помощи, продолжается беспрепятственно. Почти 100 тысяч медикаментов были не допущены или изъяты из конвоев с начала года", - сказал он. По его словам, сирийские власти препятствуют доставке медикаментов из "политических соображений", превратив это в "военную тактику".

Как утверждал Стивен О'Брайен, содействие оказанию помощи населению - это обязанность участников конфликта и "красная линия, которую нельзя пересекать". "Отказ в допуске помощи или ее затягивание противоречат резолюциям Совета Безопасности и международному гуманитарному праву. Это должно прекратиться. Я призываю Совет действовать, чтобы резолюции выполнялись", - подчеркнул заместитель генсека.

Он также выразил обеспокоенность продолжающимися нападениями на медицинские учреждения, которые, по его словам, происходят в Сирии повсеместно. По его словам, в этом году каждый месяц происходит почти 20 подобных нападений, то есть в среднем в Сирии каждые 36 часов подвергается обстрелу больница или клиника.

"Эти нападения и ограничения (на оказание помощи - прим. корр.) не просто являются нарушением международного права и резолюций Совета. Это - преднамеренные и подлые действия, направленные против больных, раненых, немощных, нерожденных детей, престарелых, беременных женщин, маленьких детей - тех, кто менее всего способны защитить себя и нуждаются в заботе и помощи", - заявил О'Брайен.

Критика Дамаска и реакция РФ

На заседании Совбеза дипломаты западных стран традиционно сосредоточились на критике действий сирийского правительства, возложив на Дамаск и его союзников ответственность за гибель и страдания людей.

Так, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти страны "продолжают возводить бюрократические препятствия для доставки жизненно необходимого продовольствия и медицины". "Они никого не обманут своими играми. Они сделали выбор - морить голодом свой собственный народ для достижения политических целей, и пользуются поддержкой Ирана, в то время как Россия смотрит в другую сторону", - утверждала дипломат.

В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков обратил внимание на то, что "все больше жертв среди гражданского населения в последнее время отмечается в зоне действий возглавляемой США коалиции" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Если вы радеете за справедливость, почему бы об этом не сказать? Не раз отмечали противозаконность этих операций, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Сирии, которую мы все вместе подтверждаем в многочисленных резолюциях СБ", - заявил дипломат.

Он также указал на стабилизацию ситуации в освобожденных от боевиков районов, в том числе в населенных пунктах, по которым были достигнуты соглашения о локальном перемирии, подразумевающие эвакуацию членов вооруженных формирований и их семей. "Те, кто критикует эту практику, не должны забывать, что в результате наших усилий по локальным примирениям спасены десятки тысяч человеческих жизней", - подчеркнул дипломат.