Избранный на пост президента Сербии Александар Вучич принесет присягу

БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Уходящий с поста президента Сербии Томислав Николич передаст в среду свои полномочия избранному на должность главы государства Александару Вучичу. Церемония инаугурации начнется в парламенте страны в полдень (13:00 мск), а затем продолжится в президентском дворце. Сначала Вучич принесет присягу перед Скупщиной (парламентом) Сербии, а затем Николич вручит ему президентскую печать и штандарт.

Оба политика неоднократно заявляли о своей идейной и политической близости, последние девять лет они представляли одну общественную силу - Сербскую прогрессивную партию, поэтому при передаче власти Сербия сохранит стратегические направления своего развития как во внутренней, так и во внешней политике.

От коммунистов к радикалам

Томислав Николич родился 15 февраля 1952 года в городе Крагуевац на юго-востоке Сербии. Его отец работал на оружейном заводе, мать была домохозяйкой (погибла в 1965 году). Николич окончил строительное отделение технического училища по специальности "инженер-строитель", затем поступил на юридический факультет Университета города Крагуевац. В 1971 году после смерти отца будущий президент был вынужден бросить учебу и начал работать.

Еще в 1970 году Николич стал членом Союза коммунистов Югославии, а через год уехал на "стройки коммунизма". За семь лет с 1971 по 1978 год он руководил строительством автомобильной трассы Белград-Бар, а также сооружением дорог в Белграде, Майданпеке, Требинье и многих других населенных пунктах по всей Югославии. С 1978 по 1990 год возглавлял департамент инвестиций и технического обслуживания в компании "22 декабря" в Крагуеваце, а с 1990 по 1992 год был техническим директором коммунальной службы города.

С началом распада Югославии Николич начал политическую карьеру, вступив в Народную радикальную партию. В 1991 году Томислав Николич вместе с Воиславом Шешелем участвовал в создании Сербской радикальной партии (СРП), а затем был избран заместителем председателя партии.

Когда в 2003 году лидер партии Воислав Шешель добровольно сдался Гаагскому трибуналу по бывшей Югославии (ему были предъявлены обвинения в том числе в подстрекательстве к жестокому обращению с несербами в период распада Югославии, 1991-2006 годы; в 2014 году был освобожден из-под стражи, в 2016 году - оправдан), Николич возглавил "радикалов" и руководил партией пять лет - до 2008 года.

Около 20 лет Николич проработал в парламенте, с 1992 по 2012 год он являлся депутатом Народной скупщины. Под руководством Николича СРП дважды (2003 и 2007 годах) победила на парламентских выборах в Сербии.

Две победы - один срок

В сентябре 2008 года из-за разногласий по вопросу ратификации Соглашения о стабильности и ассоциации, подписанного в апреле 2008 года между ЕС и Сербией (Николич выступал "за", Шешель - "против") политику пришлось покинуть СРП. В октябре 2008 года он создал и возглавил новое политическое объединение - Сербскую прогрессивную партию (СПП).

Николич впервые заявил о своих президентских амбициях в 2000 году, когда он баллотировался на пост президента Союзной Республики Югославия. На первых же своих выборах он занял третье место после Слободана Милошевича и Воислава Коштуницы. Свои вторые президентские выборы в ноябре 2003 году Николич выиграл, набрав 46% голосов, но из-за низкой явки (38,3%) голосование было признано несостоявшимся. В выборах 2004 года и 2008 года Николич побеждал в первом туре, однако с небольшим перевесом уступал во втором туре прозападному кандидату Борису Тадичу (президент Сербии в 2004-2012 годах).

Однако на выборах 2012 года получилась зеркальная ситуация - Николич проиграл Тадичу в первом туре (25,05%), но выиграл во втором, набрав 50,21% голосов. Программа Николича как президента ставила задачу решить экономические проблемы страны, а также включала в себя, казалось, противоречащие друг другу внешнеполитические направления. Николич предложил одновременно развивать отношения с Россией и странами Евросоюза, а основной целью страны объявил евроинтеграцию. В ходе его президентства Сербия сумела развить новый, восточный вектор своей внешней политики, установив прочные отношения с Китаем.

Гонка отца и сына

Томислав Николич стал первым из сербских лидеров, кто после вступления на президентский пост благородно приостановил свое членство и свои полномочия в созданной им Сербской прогрессивной партии. К сожалению, это сослужило ему плохую службу. Николич за пять лет президентства растерял влияние в партии, тогда как поставленный им на пост главы политической силы Александар Вучич сумел сплотить СПП вокруг себя. В итоге "политический сын", как Николич неоднократно называл Вучича, стал преемником своего "политического отца" на пять лет раньше, чем этого ожидали аналитики, а возможно, и сам Николич.

В феврале 2017 года Главный комитет Сербской прогрессивной партии (СПП) официально утвердил Александара Вучича в качестве своего единственного кандидата на пост президента. После некоторых колебаний Николич отказался выдвигать свою кандидатуру на выборы 2017 года, высказав мнение, что премьер Вучич сможет победить легче, чем он сам, хотя и он мог бы рассчитывать на победу.

Продолжение политического курса

Действительно, Александар Вучич победил в первом же туре - легко и с большим преимуществом. По официальным данным Республиканской избирательной комиссии он набрал 55,08% голосов. Все остальные соперники Вучича вместе взятые не набрали и половины от его результата. Бывший омбудсмен Саша Янкович занял второе место с результатом 16,36%, на третьем месте оказался политик-пародист Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Вук Еремич (5,66%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,48%).

Верный курсу развития отношений с ЕС и Россией одновременно, Вучич перед выборами встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а за пять дней до выборов он нанес визит в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Пожелания удачи от российского президента поставили шах и мат всем надеждам оппозиционных кандидатов, а рейтинг Вучича на следующий же день преодолел отметку в 50% и продолжил расти.

Примечательно, что курс в отношении России и Китая, а также решительный отказ от вступления в НАТО стали не просто предвыборными заявлениями для пророссийски настроенного в подавляющем своем большинстве сербского народа. Накануне вступления в должность президента Вучич снова подчеркнул, что развитие отношений с ЕС, РФ, КНР и США станет стратегической целью нового правительства Сербии. Еще одним стратегическим направлением сербской политики останется отказ от вступления в НАТО и соблюдение военного нейтралитета.

Отставки и назначения

Вечером во вторник Александар Вучич подал в отставку с поста премьер-министра, который он занимал с 27 апреля 2014 года. "Подаю в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия в связи с вступлением в должность президента после прошедших 2 апреля выборов, на которых я избран президентом Сербии", - говорится в документе, направленном в Скупщину (парламент) страны. Через несколько часов Александар Вучич вступит в должность президента Сербии. Имя нового премьер-министра Сербии Вучич обещал назвать с 12 по 18 июня, а формирование нового кабмина должно быть завершено к 20 июня, когда состоится инаугурация президента.

Отставка Томислава Николича также окажется недолгой. После победы Вучича на президентских выборах Николич заявил, что мог бы принести пользу Сербии, работая на международном уровне, используя свои связи и добрые отношения с мировыми лидерами. Он также упомянул, что раздумывает и над возможностью завершить политическую карьеру и уйти на пенсию.

Однако правительство Сербии 19 мая вынесло решение о создании Национального совета по сотрудничеству с Россией и Китаем. Руководить новой правительственной структурой будет Николич, обладающий большим авторитетом как в Москве, так и в Пекине. При Национальном совете решено создать канцелярию, которая станет частью этого органа и будет оказывать ему необходимую техническую поддержку. Нацсовет станет межминистерским органом и будет курировать многие области сотрудничества с РФ и КНР.