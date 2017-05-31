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Власти города в штате Нью-Джерси выплатят более $3 млн за отказ построить мечеть

Международная панорама
31 мая, 2:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Власти города, узнав о намерениях мусульманской организации построить мечеть, заявили, что не могут дать разрешение на строительство

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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти американского Бернардса (штат Нью-Джерси) согласились выплатить $3,25 млн для урегулирования претензий со стороны министерства юстиции США, касающихся отказа построить в городе мечеть. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении прокуратуры Нью-Джерси.

Как следует из документа, в 2011 году в городе приобрела участок земли местная мусульманская организация. Она рассчитывала построить в Бернардсе мечеть. Власти города, узнав об этих намерениях, заявили, что не могут дать разрешение по ряду причин. Они, в частности, указывали на то, что посетители будут приезжать в мечеть на машинах, что создаст нехватку мест для парковки.

Некоторые нормы, касающиеся строительства религиозных учреждений, были ужесточены в Бернардсе вскоре после поступления запроса на строительство мечети. Мусульманское общество в связи с этим посчитало, что власти целенаправленно ущемляют интересы приверженцев ислама, и обратилось в суд. В ноябре 2016 года иск поддержал минюст США.

Согласно достигнутой договоренности, власти города разрешат строительство мечети, а также отменят некоторые из введенных ими ранее правил. Из $3,25 млн, которые они согласились выплатить, $1,5 млн получит мусульманское общество, а $1,75 млн будут направлены на оплату услуг адвокатов обеих сторон.

Бернардс находится в северной части Нью-Джерси. Его население составляет около 27 тыс. человек. Официальные представители города пока никак не прокомментировали соглашение с истцами.

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