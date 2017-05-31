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Суд в США поддержал закон, трактующий алкоголизм, как моральное отклонение

Международная панорама
31 мая, 2:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Такой вердикт был вынесен при рассмотрении дела мексиканца Саломона Ледесмы-Косино, которого в 2008 году арестовали по подозрению в пьянстве за рулем

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ВАШИНГТОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Закон США позволяет рассматривать алкоголизм, как моральное отклонение. Федеральный апелляционный окружной суд страны в Сан-Франциско (штат Калифорния) подтвердил это во вторник при рассмотрении дела мексиканца Саломона Ледесмы-Косино, которого в 2008 году арестовали по подозрению в пьянстве за рулем.

Со временем длительное судебное разбирательство уперлось в вопрос о том, распространяются ли поблажки и льготы, предусмотренные американским иммиграционным законодательством, на "привычно пьющих" людей. Оказывается, в США есть закон, который этого не допускает, поскольку относит пьяниц к числу лиц, утративших "достойный моральный облик".

Теперь суд полного состава поддержал этот закон. На его взгляд, у Конгресса США были основания полагать, что люди, регулярно злоупотребляющие алкоголем, представляют повышенную опасность для себя и окружающих.

Ранее иммиграционная коллегия того же суда признала, что алкоголизм - это заболевание, а не следствие нехватки силы воли. Новое решение аннулирует прежний вердикт. Но в составе суда были и несогласные.

Адвокат Ледесмы-Косино заявил, что принятое решение чревато дискриминацией против людей, страдающих алкогольной зависимостью.

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