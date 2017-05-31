Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Филиппин из-за обострения ситуации в стране отменил визит в Японию

Международная панорама
31 мая, 3:15 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

В провинции Минданао правительственные войска ведут ожесточенные бои с экстремистами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Президент Филиппин Родриго Дутерте принял решение отменить запланированный на начало июня визит в Японию из-за обострения ситуации в южной филиппинской провинции Минданао, где идут столкновения военнослужащих и полицейских с экстремистами. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано.

"В связи с последними событиями в Минданао и городе Марави президенту необходимо лично следить за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность граждан", - приводит его слова агентство Kyodo. Он также отметил, что о новых сроках поездки Дутерте в Японию будет объявлено после решения проблемы с террористами.

Президент Филиппин должен был посетить Токио 5-6 июня и выступить на конференции, посвященной экономическому развитию Азии. Также у него была запланирована встреча с японским премьер-министром Синдзо Абэ и прием у императора Акихито.

Последние недели правительственные войска Филиппин ведут ожесточенные бои с экстремистами в провинции Минданао, где 23 мая было введено военное положение. В ходе них погибли 34 человек, включая военнослужащих и полицейских, войскам удалось ликвидировать как минимум 61 боевика. На прошлой неделе экстремисты почти полностью захватили город Марави, однако затем были выбиты оттуда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дутерте, Родриго
Страны
Япония Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook
2
Путин: говорить о кандидатах в президенты РФ на выборах-2018 пока рано
3
WSJ: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с Россией
4
ВС США успешно отработали перехват межконтинентальной баллистической ракеты
5
Сложности с выплатой кредитов испытывают 5-6,5 млн россиян
6
МЧС: прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не подпадал под категорию ЧС
7
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
Темы дня
Загрузка...
Реклама