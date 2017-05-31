Президент Филиппин из-за обострения ситуации в стране отменил визит в Японию

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ТОКИО, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Президент Филиппин Родриго Дутерте принял решение отменить запланированный на начало июня визит в Японию из-за обострения ситуации в южной филиппинской провинции Минданао, где идут столкновения военнослужащих и полицейских с экстремистами. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано.
"В связи с последними событиями в Минданао и городе Марави президенту необходимо лично следить за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность граждан", - приводит его слова агентство Kyodo. Он также отметил, что о новых сроках поездки Дутерте в Японию будет объявлено после решения проблемы с террористами.
Президент Филиппин должен был посетить Токио 5-6 июня и выступить на конференции, посвященной экономическому развитию Азии. Также у него была запланирована встреча с японским премьер-министром Синдзо Абэ и прием у императора Акихито.
Последние недели правительственные войска Филиппин ведут ожесточенные бои с экстремистами в провинции Минданао, где 23 мая было введено военное положение. В ходе них погибли 34 человек, включая военнослужащих и полицейских, войскам удалось ликвидировать как минимум 61 боевика. На прошлой неделе экстремисты почти полностью захватили город Марави, однако затем были выбиты оттуда.