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В Венесуэле по обвинению в убийстве манифестанта арестованы пять полицейских

Международная панорама
31 мая, 3:37 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Молодой человек был застрелен в ходе акции протеста в деканате университета в городе Сьюдад-Боливар

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МЕХИКО, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Сержант ополчения и пятеро полицейских были арестованы в Венесуэле по запросу генеральной прокуратуры страны. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении ведомства. Взятых под стражу силовиков обвиняют в причастности к убийству студента Аугусто Веласкеса 24 мая текущего года.

Молодой человек был застрелен в ходе акции протеста в деканате университета в городе Сьюдад-Боливар, столице штата Боливар. Кроме него огнестрельное ранение, не представляющее угрозы для жизни, получил еще один студент.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают акции протеста против исполнительной власти, организуемые оппозицией. Согласно последним данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны 2,97 тыс. человек, из них несколько сотен предстали перед военными судами. Кроме того, погибли 69 человек, причем 49 лишились жизни или были убиты непосредственно на манифестациях.

Поводом для самых массовых за последние годы антиправительственных выступлений послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на конец июля.

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