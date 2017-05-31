AP: Трамп предлагает главам государств связываться с ним по мобильному телефону

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ВАШИНГТОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп призывает лидеров государств связываться с ним по мобильному телефону. С таким утверждением выступило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на действующих и бывших представителей американской администрации, знакомых с ситуацией.
По их данным, с предложением общаться по мобильному телефону он обращался по меньшей мере к президенту Мексики Энрике Пенье Ньето и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, причем последний уже воспользовался такой возможностью. По утверждению AP, такая практика "не только идет вразрез с дипломатическим протоколом, но и ставит под вопрос безопасность переговоров главнокомандующего ВС США".
Согласно данным неназванного представителя французского правительства, на которого ссылается агентство, Трамп также дал свой номер мобильного президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время первой же беседы с ним после победы на выборах, а также взял у него его номер.
Агентство подчеркивает, что означенные сведения были предоставлены ему источниками на условиях анонимности, в Белом доме, равно как и в канцелярии Трюдо, отказались официально комментировать эту информацию.