СМИ: Силы самообороны Японии могут провести совместные учения с авианосцем США

Весна в Москве завершится ветреной, теплой погодой с грозовым дождемМосква 31 мая, 6:01
AP: Трамп предлагает главам государств связываться с ним по мобильному телефонуМеждународная панорама 31 мая, 4:40
Time: в Китае пропали активисты, изучавшие условия труда на обувной фабрике Иванки ТрампПроисшествия 31 мая, 4:11
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мираСпорт 31 мая, 3:43
"Известия": бренд "Сделано в России" начнут продвигать в интернете на 11 языкахЭкономика и бизнес 31 мая, 2:37
Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкойСпорт 31 мая, 2:20
WSJ: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с РоссиейМеждународная панорама 31 мая, 1:58
Британская полиция освободила трех человек, проходивших по делу о теракте в МанчестереМеждународная панорама 31 мая, 1:14
Путин: РФ будет проще работать с США, когда демократы признают победу ТрампаПолитика 31 мая, 0:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Морские Силы самообороны Японии в ближайшее время могут провести совместные учения с авианосцем ВМС США Ronald Reagan в водах Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что сейчас стороны согласовывают возможность проведения таких маневров.
В настоящее время в районе Корейского полуострова находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, которую сопровождают ракетный крейсер, два ракетных эсминца и по меньшей мере две атомные ударные подводные лодки.
Это соединение уже провело совместные учения с ВМС Японии и Южной Кореи. Ранее сообщалось, что авианосец Carl Vinson на этой неделе должен покинуть регион и вернуться в Сан-Диего.