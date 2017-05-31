СМИ: Силы самообороны Японии могут провести совместные учения с авианосцем США

ТОКИО, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Морские Силы самообороны Японии в ближайшее время могут провести совместные учения с авианосцем ВМС США Ronald Reagan в водах Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что сейчас стороны согласовывают возможность проведения таких маневров.

В настоящее время в районе Корейского полуострова находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, которую сопровождают ракетный крейсер, два ракетных эсминца и по меньшей мере две атомные ударные подводные лодки.

Это соединение уже провело совместные учения с ВМС Японии и Южной Кореи. Ранее сообщалось, что авианосец Carl Vinson на этой неделе должен покинуть регион и вернуться в Сан-Диего.