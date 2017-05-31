Вьетнам заключит с США контракты на $15-17 млрд

ХАНОЙ, 31 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Ханой намерен заключить крупные коммерческие сделки с Соединенными Штатами во время проходящего сейчас визита в эту страну премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фука. "По итогам этого визита мы ожидаем подписание двусторонних торгово-экономических контрактов на $15-17 млрд", - приводит слова главы правительства местный новостной портал VnExpress.

Премьер отметил, что Вьетнам намерен увеличить импорт из США высокотехнологичной продукции, а также услуг, предоставляемых американскими корпорациями. "В рамках визита будут достигнуты многие важные договоренности", - подчеркнул Нгуен Суан Фук.

Глава вьетнамского правительства посещает Соединенные Штаты с официальным визитом с 29 по 31 мая по приглашению президента США Дональда Трампа. Как сообщила официальный представитель МИД СРВ Ле Тхи Тху Ханг, на переговорах премьер-министра СРВ с главой американской администрации будут обсуждены меры по содействию дальнейшему развитию всесторонних отношений между Ханоем и Вашингтоном в "политической и дипломатической сферах, в областях торговли, экономики и образования".