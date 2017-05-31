В Бангкоке у станции метро найдено взрывное устройство

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БАНГКОК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Предмет, обнаруженный во вторник у станции метро в Бангкоке, оказался самодельным взрывным устройством. Об этом сообщили в полиции Таиланда.
"Пока мы не можем сказать, есть ли связь между этим инцидентом и недавними взрывами (в Бангкоке)", - сообщил глава национальной полиции Чактип Чаичинда. Взрывное устройство в металлической трубе длинной 20 см было обнаружено у станции "Таиландский культурный центр" в одном из оживленных кварталов столицы.
По предварительным данным, самодельную бомбу оставили неподалеку от входа в подземку двое неизвестных на мотоцикле. О подозрительном предмете в полицию сообщил местный таксист. Как пишет Bangkok Post, взрыватель устройства, скорее всего, был выведен из строя в результате сильного дождя накануне.
За последние несколько месяцев в Бангкоке прогремела целая серия взрывов.
22 мая взрывное устройство сработало в приемном покое государственной больницы в Бангкоке, пострадали 25 человек. 15 мая взрывом были ранены два человека у столичного национального театра в историческом центре города. 5 апреля еще один взрыв стал причиной ранения двух муниципальных рабочих у здания бывшего офиса по выпуску государственной лотереи. Глава полиции Чактип Чаичинда ранее заявлял, что все эти три преступления связаны между собой и являются политически мотивированными.
Между тем, премьер-министр Прают Чан-Оча заявил во вторник журналистам, что спецслужбы не фиксируют на территории королевства каких-либо следов деятельности международной террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).