Times: задержанный в аэропорту Лондона планировал совершить атаку на футбольных фанатов

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мужчина, задержанный 4 мая в лондонском аэропорту Станстед, планировал примкнуть к группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и совершить атаку на болельщиков английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". Об этом сообщает газета The Times.
По ее информации, 37-летний Авейс Факей также вел переписку в интернете с подозреваемым в терроризме из Кении.
Согласно изданию, мужчина родился в Сомали, имеет гражданство Нидерландов. При этом он проживал в Великобритании с 2013 года.
Ранее стало известно, что Факею было предъявлено обвинение в подготовке террористического акта. Вскоре он также предстанет перед магистратским судом района Вестминстер.
Мужчину задержали сотрудники контртеррористического подразделения полиции при попытке сесть на самолет, направлявшийся в Турцию.