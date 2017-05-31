Южнокорейская прокуратура арестовала дочь главного фигуранта коррупционного скандала

СЕУЛ, 31 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Чон Ю Ра, дочь близкой подруги экс-президента Республики Корея Чхве Сун Силь, арестована представителями прокуратуры на борту самолета, следующего из Амстердама в Сеул. Об этом сообщило надзорное ведомство.

"По прибытии в Южную Корею Чон Ю Ра будет доставлена в следственный центр, где состоится ее допрос", - отмечается в сообщении. Ранее власти Дании, где скрывалась женщина, приняли решение о ее выдаче Южной Корее. Следователи мотивировали запрос об экстрадиции Чон Ю Ра необходимостью допросить ее по делу о коррупции в окружении бывшего президента страны Пак Кын Хе.

20-летняя Чон Ю Ра была задержана в датском городе Ольборге 1 января на основании международного ордера, выданного Интерполом по запросу южнокорейских властей. На родине Чон Ю Ра подозревают в том, что она поступила в университет в обход установленных правил и могла помогать матери в осуществлении различных мошеннических схем. Сама Чон Ю Ра все обвинения отрицает.

Чхве Сун Силь - основной фигурант коррупционного скандала, разгоревшегося в Республике Корея в прошлом году. Следствие установило, что она, не занимая никаких государственных постов, была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне, включая назначение министров и усиление конфронтации с КНДР.

Кроме того, Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принуждала ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды - Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон ($72 млн). Чхве Сун Cиль была задержана прокуратурой по обвинению в мошенничестве 31 октября 2016 года, а 3 ноября окружной суд Сеула выдал ордер на ее арест.

В декабре 2016 года парламент РК объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.