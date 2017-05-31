Welt: Германия выступает против проведения саммита НАТО в Турции в 2018 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Несколько стран - членов НАТО во главе с Германией, Францией, Нидерландами и Данией высказались категорически против проведения саммита альянса в турецком Стамбуле в 2018 году. Об этом сообщает газета Die Welt.

Как напоминает газета, на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил на протяжении следующих двух лет проводить встречи 28 государств - членов в Стамбуле. И хотя официальное решение по данному поводу принято не было, предполагалось, что приглашение будет принято. Однако теперь, по информации Die Welt, ожидается резкая смена курса.

"Мы не хотим, чтобы создавалось впечатление, будто НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства", - цитирует издание слова высокопоставленных источников в дипломатических кругах, знакомых с ситуацией. Вышеупомянутые страны предложили устроить встречу в будущем году в Брюсселе, Бельгия выразила готовность провести такой саммит на своей территории.

Формально о решении по этому поводу станет известно, скорее всего, на встрече министров обороны стран НАТО в июне, добавляет газета.

Участники альянса все чаще высказывают недовольство политикой турецкого правительства, которое усугубляется волной арестов и ограничением демократических прав в стране. Напряженность выросла также после отказа допустить депутатов Бундестага на расположенную в Турции авиабазу Инджирлик и после ареста корреспондента Die Welt Дениза Юджеля.