КНДР отвергла декларацию G7 с осуждением ракетно-ядерной программы Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 31 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР отвергает декларацию лидеров государств, входящих в Группу семи, в которой осуждается ракетно-ядерная программа Пхеньяна. С таким заявлением, опубликованном в газете Rodong Sinmun, выступил представитель министерства иностранных дел КНДР. По мнению дипломата, на двухдневном саммите "семерки", проходившем в итальянском городе Таормина, "обсуждались методы давления на слаборазвитые страны, а также государства, не желающие подчиниться ее воле".

В этой связи в Пхеньяне подчеркнули, что Соединенные Штаты и их союзники "заблуждаются, если рассчитывают лишить КНДР ядерных сил сдерживания". "В ответ на давление со стороны G7 Пхеньян будет только модернизировать свой ядерный потенциал, чтобы обеспечить защиту суверенитета и безопасности народной республики", - говорится в заявлении.

Позиция "семерки"

Лидеры государств, входящих в Группу семи, считают, что проблема ракетной и ядерной программ КНДР является первостепенной для мирового сообщества, поскольку угроза со стороны Пхеньяна вышла на новый уровень. Об этом говорилось в тексте итоговой декларации, принятой 27 мая по завершении саммита "семерки".

"Северная Корея стала первостепенной проблемой в мировой повестке. Она все в большей степени создает угрозы для мира и стабильности, которые вышли на новый уровень ", - отметили лидеры семи наиболее индустриально развитых стран мира (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии).

Страны "семерки" также подчеркнули необходимость соблюдения всех резолюций Совбеза ООН, а также призвали Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. "Мы готовы усилить меры, направленные на выполнение этих условий", - указывается в документе.