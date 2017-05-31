Болгария примет участие в учениях НАТО Noble Jump - 2017

СОФИЯ, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Учения НАТО "Благородный прыжок" (Noble Jump - NOJP17) начинаются 31 мая на территории Болгарии, Греции и Румынии. Об этом сообщила пресс-служба болгарского министерства обороны.

"Более 650 военнослужащих, военная и вспомогательная техника из состава Сил быстрого реагирования НАТО, будут передислоцированы из Греции в Румынию через территорию страны, чтобы включиться в учения НАТО NOJP17. Активная часть учений пройдет с 8 по 14 июня на полигоне "Чинку" в Румынии", - говорится в сообщении. Отмечается, что по дорогам Болгарии пройдут личный состав и техника вооруженных сил Великобритании, Испании и Албании. Колонны пройдут от контрольно-пропускного пункта "Капитан Петко Войвода" на границе с Грецией до полигона "Ново село", а затем покинут Болгарию через КПП "Русе - Дунав мост" на границе с Румынией. Передислокация подразделений НАТО будет продолжаться до 4 июня.

"Впервые в рамках учений NOJP17 болгарские вооруженные силы проверят свои возможности логистической поддержки сил НАТО в таком масштабе. Результаты будут учитываться при развитии национальной системы поддержки сил союзников и иностранных государств на территории страны", - указали в болгарском оборонном ведомстве.

Целью самых масштабных учений НАТО в этом году станет демонстрация того, что силы альянса могут быть размещены в потенциальной кризисной зоне в кратчайшие сроки. Местом дислокации подразделений на время "Благородного прыжка" станет Национальный объединенный центр подготовки "Джетика" (Getica) в населенном пункте Чинку (уезд Брашов, в центре Румынии). В маневрах примут участие 11 стран - членов НАТО: Албания, Болгария, Великобритания, Греция, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния и США. Из примерно 4 тысяч человек личного состава около 1,9 тысячи представляют сухопутные подразделения Сил быстрого реагирования.