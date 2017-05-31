СМИ: возле посольства Германии в Афганистане произошел взрыв

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле возле здания посольства Германии, есть погибшие. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции.
По его информации, взорвался заминированный автомобиль.
Как сообщает агентство Pajhwok Afghan News, более 10 человек погибли при взрыве, более сотни пострадали.
По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии. По данным телеканала, характер травм у японских дипломатов незначительный - их жизням ничего не угрожает. Отмечается, что взрывной волной в здании японского посольства выбило стекла.
При взрыве, как сообщает агентство Синьхуа, было повреждено здание, в котором расположено представительство агентства. Взрывной волной были выбиты стекла на первом этаже дома, сообщает Синьхуа.