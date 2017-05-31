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Очевидцы: сотни жителей Алеппо в Сирии погибли в тюрьмах террористов

Международная панорама
31 мая, 8:09 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 31, мая. /ТАСС

Тюрьма боевиков располагалась на территории лучшей в Сирии офтальмологической клиники. Там ежедневно практиковались пытки, утверждают очевидцы

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АЛЕППО /Сирия/, 31 мая. /ТАСС/. Сотни жителей Алеппо, заключенных в тюрьмы, были искалечены и убиты боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в период оккупации террористами города. Об этом сообщили журналистам очевидцы.

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"В тюрьме, которую боевики создали на территории лучшей в Сирии офтальмологической клиники, содержались сотни пленников. Большинство из них погибло от рук надзирателей, едва сирийская армия начала штурм Алеппо", - сказал бывший заключенный Ахмаде Хамзе, который стал узником по обвинению в том, что его сын сражался в рядах правительственных войск. По его словам, пытки практиковались в тюрьме ежедневно - крики истязаемых плетьми слышали все заключенные. Часто боевики привязывали людей веревками за руки и оставляли часами в таком положении, дожидаясь требуемых признаний.

Пожилому человеку удалось избежать смерти лишь потому, что по требованию террористов родственники собрали необходимую сумму для выкупа. Другой бывший узник Закарея Маренди бежал из тюрьмы, когда бойцы сирийской армии освобождали квартал, где расположена клиника.

"На одном из допросов по обвинению в поддержке правительства Сирии мне разбили голову, сломали ребра, а потом бросили в карцер", - вспоминает он. В темноте без медицинской помощи он провел в сырой комнате 41 день. Срок пребывания Маренди в карцере удалось установить лишь по отметинам, которые он оставлял на стене.

Маренди также подтвердил, что в тюрьме погибли сотни заключенных. Он уточнил, что в Алеппо была еще одна тюрьма боевиков в одном из административных зданий. Оставшихся в живых узников этой тюрьмы установить пока не удалось.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки. Российские саперы работали в Алеппо с декабря прошлого года.

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