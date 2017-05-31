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Глава полиции Австралии считает реальной угрозу вмешательства РФ в выборы в его стране

Международная панорама
31 мая, 8:18 UTC+3

Эндрю Колвин намерен обсудить эту тему в рамках предстоящей рабочей поездки в США

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СИДНЕЙ, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин заявил, что считает реальной угрозу вмешательства России в избирательный процесс в его стране.

Отвечая на пресс-конференции в Канберре на вопрос, существует ли угроза российского вмешательства в следующие парламентские выборы в Австралии в контексте утверждений о вмешательстве Москвы в ход президентских выборов в США и Франции, Колвин сказал: "Думаю, было бы глупо и наивно не предполагать, что это реальная угроза".

Колвин также сообщил, что намерен обсудить эту тему в рамках предстоящей в скором времени рабочей поездки в США. "Возможно, об этом лучше будет поговорить на нашей следующей встрече", - предложил глава федеральной полиции Австралии.

Последние парламентские выборы состоялись в Австралии в июле прошлого года, следующие, как ожидается, пройдут в 2019 году - определение точной даты их проведения является прерогативой правительства.

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