Премьер Японии выступил за мирное решение проблемы КНДР вместе с Китаем

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ТОКИО, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за мирное и дипломатическое решение проблемы КНДР на основе сотрудничества с Китаем.
Об этом глава японского правительства заявил перед началом переговоров с членом Госсовета КНР Ян Цзечи.
"Для мирного и дипломатического решения проблемы я бы хотел углубить сотрудничество с Китаем", - подчеркнул Абэ.
Накануне переговоры с Ян Цзечи провел министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что усиление давления на КНДР является важной мерой в урегулировании ситуации вокруг ее ракетно-ядерной программы, и в этой связи крайне важна роль Китая.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне участившихся ракетных запусков КНДР. В этом году их было уже девять. Премьер-министр Синдзо Абэ, комментируя последний пуск, осуществленный Пхеньяном 29 мая, пообещал, что Япония и США предпримут конкретные действия в ответ на постоянные провокации КНДР.