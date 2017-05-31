Премьер Японии выступил за мирное решение проблемы КНДР вместе с Китаем

ТОКИО, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за мирное и дипломатическое решение проблемы КНДР на основе сотрудничества с Китаем.

Об этом глава японского правительства заявил перед началом переговоров с членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

"Для мирного и дипломатического решения проблемы я бы хотел углубить сотрудничество с Китаем", - подчеркнул Абэ.

Накануне переговоры с Ян Цзечи провел министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что усиление давления на КНДР является важной мерой в урегулировании ситуации вокруг ее ракетно-ядерной программы, и в этой связи крайне важна роль Китая.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне участившихся ракетных запусков КНДР. В этом году их было уже девять. Премьер-министр Синдзо Абэ, комментируя последний пуск, осуществленный Пхеньяном 29 мая, пообещал, что Япония и США предпримут конкретные действия в ответ на постоянные провокации КНДР.