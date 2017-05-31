СМИ: США впервые проведут учения у Корейского полуострова с участием двух авианосцев

ПХЕНЬЯН, 31 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Ситуация на Корейском полуострове "оказалась на грани войны" в результате безрассудных действий США. Об этом говорится в сообщении информационного агентства ЦТАК, опубликованном в газете "Нодон синмун".

США, отмечается в нем, впервые проведут в июне в районе Японском моря маневры с участием сразу двух авианосцев - Carl Vinson и Ronald Reagan. Кроме того, по сведениям северокорейского агентства, 29 мая несколько американских бомбардировщиков B-1B с авиабазы на Гуаме "вновь совершили провокационный облет территории Республики Корея (РК) в районе Демилитаризованной зоны для демонстрации силы Северной Корее".

Такие действия доказывают, что "рассуждения США о необходимости наладить диалог с КНДР - "это всего лишь лицемерные попытки скрыть намерения Вашингтона разоружить и уничтожить народную республику", - отмечает ЦТАК. Агентство предупреждает, что "враждебная политика США лишь усиливает волю народа и армии КНДР отомстить поджигателям войны".

США концентрируют вооружения у Корейского полуострова

О планах США провести в районе Корейского полуострова военно-морские учения, в которых будут задействованы два американских атомных авианосца Ronald Reagan и Carl Vinson, ранее сообщил Пентагон. По данным телеканала CNN, Ronald Reagan в настоящее время движется в направлении этого региона. Авианосец, возглавляющий ударную группу ВМС США, покинул военно-морскую базу Йокосука после устранения неполадок оборудования.

У Корейского полуострова уже находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят крейсер с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Ticonderoga и два эсминца УРО типа Arleigh Burke. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок.

Как сообщила радиостанции "Голос Америки", Пентагон может направить в западную часть Тихого океана третий авианосец с целью заставить КНДР прекратить реализацию ракетной и ядерной программ. Речь идет об атомном авианосце Nimitz, который является одним из самых больших военных кораблей в мире. Радиостанция отмечает, что до этого США крайне редко направляли сразу три корабля такого класса в один регион, но растущая ядерная и ракетная угроза со стороны Северной Кореи рассматривается, как одна из главных проблем в сфере безопасности для президента Дональда Трампа.