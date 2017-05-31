Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Против экс-президента Польши возбудили дело по факту обнародования секретных документов

Международная панорама
31 мая, 10:19 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

За публикацию документа управления госбезопасности от 1990 года с пометкой "секретно" Леху Валенсе грозит до пяти лет лишения свободы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лех Валенса

Лех Валенса

© EPA/JULIEN WARNAND

ВАРШАВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира, лидер знаменитого профсоюза "Солидарность" Лех Валенса подозревается в республике в публикации секретных государственных документов. Об этом информирует телеканал TVN24.

Как сообщил журналистам прокурор Окружной прокуратуры в городе Зелена-Гура Анджей Стефановский, расследование началось 15 мая. Заявление по делу подало Агентство внутренней безопасности. Речь идет о публикации Валенсой документа Управления государственной безопасности от 1990 года с пометкой "секретно". Это была переписка руководителей Управления того времени, в которой сообщается, что МВД купило участок рядом с дачей Валенсы (в период, когда он возглавлял профсоюз "Солидарность"), чтобы следить за ним.

Согласно польским законам, за обнародование засекреченных документов может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Сам Валенса отвергает эти обвинения.

Смотрите также

Председатель Евросовета Дональд Туск. Биография

Дочь Ярузельского не намерена бороться с властями Польши, планирующими разжаловать ее отца

Валенса опроверг подлинность документов о его агентурном прошлом

Эксперты: документы об агентурном прошлом Леха Валенсы подлинные

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
2
"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года
3
СМИ: в Кабуле при взрыве в посольском квартале погибли десятки человек
4
Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве
5
AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook
6
"Газпром" получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
ABC: в Конгрессе США запросили информацию от еще одного экс-советника Трампа
Темы дня
Загрузка...
Реклама