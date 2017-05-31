Против экс-президента Польши возбудили дело по факту обнародования секретных документов

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ВАРШАВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира, лидер знаменитого профсоюза "Солидарность" Лех Валенса подозревается в республике в публикации секретных государственных документов. Об этом информирует телеканал TVN24.
Как сообщил журналистам прокурор Окружной прокуратуры в городе Зелена-Гура Анджей Стефановский, расследование началось 15 мая. Заявление по делу подало Агентство внутренней безопасности. Речь идет о публикации Валенсой документа Управления государственной безопасности от 1990 года с пометкой "секретно". Это была переписка руководителей Управления того времени, в которой сообщается, что МВД купило участок рядом с дачей Валенсы (в период, когда он возглавлял профсоюз "Солидарность"), чтобы следить за ним.
Согласно польским законам, за обнародование засекреченных документов может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.
Сам Валенса отвергает эти обвинения.