СМИ: КНДР готова к испытанию межконтинентальной ракеты

ПХЕНЬЯН, 31 мая. / Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Армия КНДР "готова в любое время провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты по приказу высшего руководства страны". Об этом сообщила центральная газета республики "Нодон синмун".

Как отмечает издание, ученые и технологи народной республики " уже провели успешные запуски стратегических баллистических ракет типа "Hwason-12" и "Pukguksong-2".

Эти успешные запуски, "вызвавшие шок в Соединенных Штатах и у их вассалов", отмечает газета, "продемонстрировали миру мощь чучхейской Кореи в качестве полноценной ядерной и ведущей ракетной державы в Азии".

Газета подтвердила намерение Пхеньяна "взорвать все цитадели зла".

"США должны осознать, что это предупреждение - не пустой звук", подчеркивает "Нодон синмун" , выражающая мнение руководства Трудовой партии Кореи.