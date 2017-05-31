СМИ: КНДР готова к испытанию межконтинентальной ракеты

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ПХЕНЬЯН, 31 мая. / Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Армия КНДР "готова в любое время провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты по приказу высшего руководства страны". Об этом сообщила центральная газета республики "Нодон синмун".
Как отмечает издание, ученые и технологи народной республики " уже провели успешные запуски стратегических баллистических ракет типа "Hwason-12" и "Pukguksong-2".
Эти успешные запуски, "вызвавшие шок в Соединенных Штатах и у их вассалов", отмечает газета, "продемонстрировали миру мощь чучхейской Кореи в качестве полноценной ядерной и ведущей ракетной державы в Азии".
Газета подтвердила намерение Пхеньяна "взорвать все цитадели зла".
"США должны осознать, что это предупреждение - не пустой звук", подчеркивает "Нодон синмун" , выражающая мнение руководства Трудовой партии Кореи.