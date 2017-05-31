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СМИ: КНДР готова к испытанию межконтинентальной ракеты

Международная панорама
31 мая, 10:38 дата обновления: 31 мая, 10:46 UTC+3

Как сообщила газета "Нодон синмун", ученые "уже провели успешные запуски стратегических баллистических ракет типа "Hwason-12" и "Pukguksong-2"

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Стратегическая баллистическая ракета Pukguksong-2

Стратегическая баллистическая ракета Pukguksong-2

© EPA/KCNA

ПХЕНЬЯН, 31 мая. / Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Армия КНДР "готова в любое время провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты по приказу высшего руководства страны". Об этом сообщила центральная газета республики "Нодон синмун".

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Как отмечает издание, ученые и технологи народной республики " уже провели успешные запуски стратегических баллистических ракет типа "Hwason-12" и "Pukguksong-2".

Эти успешные запуски, "вызвавшие шок в Соединенных Штатах и у их вассалов", отмечает газета, "продемонстрировали миру мощь чучхейской Кореи в качестве полноценной ядерной и ведущей ракетной державы в Азии".

Газета подтвердила намерение Пхеньяна "взорвать все цитадели зла".

"США должны осознать, что это предупреждение - не пустой звук", подчеркивает "Нодон синмун" , выражающая мнение руководства Трудовой партии Кореи.

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