Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших

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В Кабуле возле посольства Германии произошел теракт. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 90 человек, пострадали более 300.

Рядом расположены также посольства Японии, Ирана, Индии и Франции. Большинство получивших ранения - мирные жители. Среди пострадавших есть также журналисты иностранных СМИ. В зданиях некоторых диппредставительств взрывной волной выбило стекла.

По предварительной версии МВД Афганистана, взорвалась заминированная автоцистерна.

Посольство России при атаке не пострадало.

Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из действующих в Афганистане экстремистских группировок.

ТАСС/Ruptly