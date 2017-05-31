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Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших

Международная панорама
31 мая, 11:17 UTC+3

Заминированная автоцистерна взорвалась рядом с посольством Германии

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© REUTERS/Omar Sobhani
© REUTERS/Omar Sobhani
© REUTERS/Omar Sobhani
© REUTERS/Mohammad Ismail
© REUTERS/Mohammad Ismail
© EPA/HEDAYATULLAH AMID
© AP Photo/Rahmat Gul
© REUTERS/Mohammad Ismail
© EPA/HEDAYATULLAH AMID
© AP Photos/Rahmat Gul
© EPA/HEDAYATULLAH AMID
© EPA/HEDAYATULLAH AMID
© REUTERS/Mohammad Ismail
© REUTERS/Mohammad Ismail
© EPA/HEDAYATULLAH AMID
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© REUTERS/Omar Sobhani
© REUTERS/Omar Sobhani
© REUTERS/Omar Sobhani
© REUTERS/Mohammad Ismail
© REUTERS/Mohammad Ismail
© EPA/HEDAYATULLAH AMID
© AP Photo/Rahmat Gul
© REUTERS/Mohammad Ismail
© EPA/HEDAYATULLAH AMID
© AP Photos/Rahmat Gul
© EPA/HEDAYATULLAH AMID
© EPA/HEDAYATULLAH AMID
© REUTERS/Mohammad Ismail
© REUTERS/Mohammad Ismail
© EPA/HEDAYATULLAH AMID

В Кабуле возле посольства Германии произошел теракт. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 90 человек, пострадали более 300.

Рядом расположены также посольства Японии, Ирана, Индии и Франции. Большинство получивших ранения - мирные жители. Среди пострадавших есть также журналисты иностранных СМИ. В зданиях некоторых диппредставительств взрывной волной выбило стекла.

По предварительной версии МВД Афганистана, взорвалась заминированная автоцистерна.

Посольство России при атаке не пострадало.

Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из действующих в Афганистане экстремистских группировок.

ТАСС/Ruptly

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Теракт в посольском квартале Кабула
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