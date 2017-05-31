Парламент Республики Корея утвердил Ли Нак Ёна на посту премьера

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Парламент Республики Корея проголосовал за назначение Ли Нак Ёна премьер-министром страны. Об этом сообщило агентство Reuters.
За утверждение кандидатуры главы правительства, предложенной президентом Мун Чжэ Ином, высказались 164 депутата парламента. В голосовании участвовали 188 из 299 законодателей, оппозиционная Корейская партия свободы бойкотировала голосование. Против назначения высказались 20 депутатов.
Премьер-министр сменился в стране после прихода к власти нового президента. Представитель леволиберальной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. Выборы состоялись досрочно - в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре бывшему лидеру государства Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового президента прошли на семь месяцев раньше положенного срока.