Глава МВД Австрии назвал спекуляциями любые обвинения о хакерских атаках в адрес РФ

ВЕНА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Все обвинения в адрес России в хакерских атаках или влиянии на западные избирательные кампании являются спекуляциями. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.

По его словам, любые обвинения России в хакерских атаках "не доказаны, а скорее спекулируются". "На мой взгляд, всевозможные спекуляции в истории, а это разговоры о каких-то находках в Ираке, о том, что случится в Сирии или Ливии, все эти спекуляции не сбылись. Никто как будто этого не заметил", - отметил министр.

При этом Соботка добавил, что Австрия и избирательная кампания перед досрочными выборами в парламент этой страны (намечены на 15 октября - прим. ТАСС) не может быть целью для России.

"Мы являемся крупным связующим узлом. Россия всегда относилась к нам очень обходительно. Мы также не являемся международным игроком в делах Ближнего Востока или Ливии, - сказал Соботка в эфире радиостанции "О-1". - В этой связи с российской стороны, со стороны безопасности, никогда не было намерения влиять на что-то в Австрии".

В то же время министр подчеркнул, что работа австрийской полиции в области борьбы с киберпреступлениями налажена хорошо, поэтому любая попытка хакерской атаки будет незамедлительно выявлена специалистами.

Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка совершил 29-30 мая официальный визит в Россию, где обсуждал вопросы сотрудничества с МВД РФ в сфере борьбы с преступностью.