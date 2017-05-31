Times: консерваторы могут потерять правящее большинство в британском парламенте

ЛОНДОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Правящая в Великобритании Консервативная партия может потерять 20 мест в парламенте по итогам досрочных всеобщих выборов, утратив таким образом абсолютное большинство в Палате общин. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на исследование социологической службы YouGov, в котором были учтены настроения избирателей в каждом избирательном округе страны.

С учетом того, что растущая популярность Лейбористской партии, напротив, позволит ей увеличить свое присутствие в законодательном органе на 30 человек, результатом выборов может стать так называемый "подвешенный" парламент, когда ни у одной их партий не будет абсолютного большинства в 326 мест, необходимого для формирования правительства.

Согласно представленной YouGov модели, тори по итогам выборов получат 310 депутатских кресел (330 было до роспуска парламента), в свою очередь лейбористы увеличат свое присутствие в Палате общин с 229 до 257 депутатов. Как ожидается, Шотландская национальная партия проведет в парламент 50 своих членов, а "Либеральные демократы" - 10.

Британские депутаты в апреле поддержали предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести досрочные всеобщие парламентские выборы 8 июня. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.