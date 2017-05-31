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МККК назвал потребность Сирии в гуманитарной помощи огромной

Международная панорама
31 мая, 11:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, мая. /ТАСС

В Международном Комитете Красного Креста сообщили, что потребность арабской республики превышает возможности всех международных организаций, которые работают в Сирии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Потребность Сирии в гуманитарной помощи огромна и превышает возможности всех международных организаций, которые там работают. Об этом заявил журналистам глава регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт.

"Потребности в гуманитарной помощи огромны и превышают возможности всех международных организаций, которые там работают", - сказал он. Барт напомнил, что "вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже семь лет". "Это, - по его словам, - настоящая катастрофа, и нет никаких признаков, что ситуация улучшается".

Он также подчеркнул, что видит огромный недостаток уважения к международному гуманитарному праву со стороны всех участников сирийского конфликта.

"Операция в Сирии самая большая по объему МККК. В этом году объемы помощи возросли по сравнению с предыдущим, и МККК пытается создать условия, которые обеспечат прямой доступ к пострадавшим", - сказал он.

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