МККК назвал потребность Сирии в гуманитарной помощи огромной

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Потребность Сирии в гуманитарной помощи огромна и превышает возможности всех международных организаций, которые там работают. Об этом заявил журналистам глава регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт.
"Потребности в гуманитарной помощи огромны и превышают возможности всех международных организаций, которые там работают", - сказал он. Барт напомнил, что "вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже семь лет". "Это, - по его словам, - настоящая катастрофа, и нет никаких признаков, что ситуация улучшается".
Он также подчеркнул, что видит огромный недостаток уважения к международному гуманитарному праву со стороны всех участников сирийского конфликта.
"Операция в Сирии самая большая по объему МККК. В этом году объемы помощи возросли по сравнению с предыдущим, и МККК пытается создать условия, которые обеспечат прямой доступ к пострадавшим", - сказал он.