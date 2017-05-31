Сотрудники "Южмаша" пикетируют минюст Украины, требуя снять арест со счетов предприятия

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники Южного машиностроительного завода им. Макарова" ("Южмаш", г. Днепр, бывший Днепропетровск) проводят акцию протеста возле министерства юстиции Украины, добиваясь снятия ареста со счетов предприятия. В акции, организованной профсоюзом завода, принимают участие несколько сотен человек, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы добиваемся снятия ареста со счетов предприятия, которые заблокированы в течение двух месяцев. В противном случае мы сорвем выполнение международных контрактов по выпуску ракет-носителей "Зенит" для программ "Морской старт" и "Наземный старт", - сказал, в частности, председатель профсоюза "Южмаша" Валерий Васильев. Он отметил, что сроки по выполнению важных международных обязательств истекают, а возможности их выполнить нет. К тому же, добавил Васильев, сотрудники два месяца не получают зарплату.

При этом он подчеркнул, что завод в суде доказал, что исполнительная служба не имела права арестовывать расчетные счета завода. Васильев сообщил, что пикетчики добиваются встречи с министром юстиции Павлом Петренко.

В свою очередь департамент государственной исполнительной службы минюста сообщил, что счета "Южмаша" арестованы в связи с необходимостью выполнить решение суда о взыскании с завода 400 млн гривен (около $15,3 млн по текущему курсу) задолженности за электроэнергию перед компанией ДТЭК, которая возникла в 2014-2016 гг. Этот долг перед ДТЭК был погашен в конце 2016 года за счет бюджета в рамках мер по поддержке космической отрасли Украины. Но при этом остался долг по судебному сбору в размере 10% от суммы претензий ДТЭК к "Южмашу", который составляет 40 млн гривен ($1,5 млн). Эти средства исполнительная служба требует взыскать с "Южмаша", наложив арест на счета предприятия.

"Южмаш" - крупное предприятие по производству ракетно- космической техники и другой наукоемкой продукции, основано в 1944 году.