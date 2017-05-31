Глава МИД ФРГ: все сотрудники посольства Германии в Кабуле находятся в безопасности

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БЕРЛИН, 31 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль осудил теракт, произошедший в Кабуле, и выразил соболезнования родным и близким погибших. Об этом говорится в обнародованном заявлении главы МИД.
"Поступают ужасные новости из Афганистана. Я самым решительным образом осуждаю теракт, в результате которого погибли и пострадали десятки людей", - отметил он.
Габриэль сообщил, что в результате взрыва погиб сотрудник афганских сил безопасности, который охранял территорию дипмиссии. По данным главы МИД, среди пострадавших есть служащие дипмиссии. "В настоящее время все сотрудники посольства находятся в безопасности", - отметил министр. В МИД ФРГ в связи со случившимся создан кризисный штаб.
"Такие нападения ничего не изменят в нашей решимости и впредь поддерживать афганское правительство в усилиях по стабилизации ситуации в стране", - подчеркнул Габриэль. Он отметил, что нападения на гражданских лиц и тех, кто работает в Афганистане во имя лучшего будущего страны, "особенно бесчеловечны".
По данным агентства DPA, здание германского посольства в Кабуле в результате взрыва получило значительные повреждения в результате произошедшего сегодня взрыва в афганской столице. Оно расположено примерно в 300 метрах от места теракта. По предварительным данным, поступающим от афганских правительственных учреждений, в результате мощного взрыва погибли порядка 90 человек, ранения различной степени тяжести получили 380 человек.