Новый фронт президента Дутерте: выдержат ли Филиппины удары исламистов

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уже взяла на себя ответственность за налет на курортный комплекс. Власти Филлиппин эту версию пока не подтверждают.

"Мы не можем сказать, что это был акт терроризма", - цитирует агентство Reuters заявление шефа полиции Филиппин Рональда Дела Роса. По его словам, нападение, возможно, было попыткой ограбления казино, а заявление ИГ сделано в целях пропаганды.

Тем не менее, нападение на курортный комплекс нельзя не рассматривать в общем контексте того, что происходит сейчас на Филиппинах – на юге страны армия ведет активные боевые действия против боевиков-исламистов из группировок "Абу Сайяф" и "Мауте", присягнувших на верность ИГ. В ряде регионов страны с 23 мая введен режим военного положения, а президент Родриго Дутерте несколько дней назад отменил свои зарубежные визиты из-за ситуации в стране.

Старая угроза

Радикалы из "Абу Сайяф" действуют на территории Филиппин с 1991 года и совершили десятки террористических актов и нападений на силы армии и полиции. "Мауте" – сравнительно более "молодая" и немногочисленная (около 300 человек) группировка, созданная в 2013 году выходцами из Исламского освободительного фронта моро, который добивается создания независимого государства.

Обе террористические группировки базируются на юге острова Минданао, где около 40% населения составляют мусульмане. Три года назад "Абу Сайяф" и "Мауте" присягнули на верность главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

А в ноябре 2016 года они резко активизировали боевые действия против правительственных войск. Тогда исламисты захватили крупный город Бутиг. Чтобы выбить их оттуда, армии потребовалось четыре дня. А 23 мая 2017 года боевики взяли под контроль город Марави с населением в 200 тысяч человек.

Боевики переходят в наступление

Эти события застали врасплох президента страны Родриго Дутерте, который в тот момент находился с официальным визитом в Москве. Встречаясь с Владимиром Путиным, Дутерте заявил, что Филиппины рассчитывают на поддержку России в обеспечении его страны современным оружием для борьбы с терроризмом, после чего был вынужден прервать визит и направиться обратно в Манилу.

Еще в апреле Дутерте, известный своим жестким подходом к терроризму и наркоторговле, заявил в шутку, что съест печень террориста, если ему дадут "соль и уксус". А по возвращению из Москвы президент приступил к решительным действиям.

Первым делом он объявил о введении режима военного положения на острове Минданао на 60 суток. При этом президент добавил, что оно может продлиться и год, но если на уничтожение террористов уйдет только месяц, он будет "только рад".

Дутерте предоставил армии почти полную свободу действий в регионе.

Более того, ради победы над исламистами Дутерте призвал в союзники извечных врагов государства - Новую народную армию (ННА). Это вооруженное крыло коммунистов-маоистов, которое с конца 1960-х годов ведет партизанскую войну с властями Филиппин ради создания независимого государства. В этой войне за последние полвека погибло более 40 тысяч человек. Лишь в апреле этого года Дутерте удалось достичь с маоистами соглашения о временном прекращении огня. И вот теперь от призывает бойцов ННА на государственную военную службу ради борьбы с "Мауте" и "Абу Сайяф". "Я найму вас в качестве военнослужащих – то же жалованье, те же привилегии. Для вас будут построены дома", - пообещал президент.

Спецоперация продолжается

В ходе боев за Марави уже уничтожено около ста боевиков, сообщил 1 июня министр обороны страны Делфин Лорензана. По его словам, среди них по крайней мере восемь иностранных наемников, в том числе выходцы из Индонезии, Малайзии, Саудовской Аравии, Йемена и Чечни.

Потери правительственных войск – 25 человек. Причем 10 из них погибли в результате авиаудара, который ВВС Филиппин по ошибке нанесли по своим позициям.

В ходе боев погибло и 19 мирных жителей.

1 июня армия заявила об установлении полного контроля над захваченным ранее исламистами городом. Тем не менее, бои в провинции продолжаются. А похищенный террористами католический священник, которому удалось освободиться, утверждает, что экстремисты все еще удерживают в плену более 200 человек. Родриго Дутерте заявил, что будет "безжалостен" по отношению к тем, кто поддерживает оставшихся в живых членов "Мауте" и "Абу Сайяф".

Александр Мосесов