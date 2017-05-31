Генсек НАТО осудил теракт в Кабуле

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня террористический акт в Кабуле, в результате которого погибли порядка 90 человек. Об этом генеральный секретарь альянса написал в Twitter
"Я осуждаю террористическое нападение в Кабуле. Мои мысли сегодня во всеми, кого это коснулось. НАТО продолжит поддерживать Афганистан в борьбе с терроризмом", - заявил Столтенберг.
По последним данным, заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал столицы Афганистана, в 08:30 по местному времени (07:30 мск). Рядом с местом взрыва расположено дипломатическое представительство Германии, а также посольства Японии и Ирана. Число жертв взрыва достигает 90 человек, еще 380 пострадали. По предварительным данным российского МИД, граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.
Сообщается, что взрывной волной выбило окна и двери у большинства близлежащих зданий, нанесен ущерб в том числе зданиям диппредставительств, более 50 транспортных средств уничтожено или повреждено. Ответственность за вылазку пока не взяла ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.
25 мая на саммите в Брюсселе лидеры НАТО подтвердили намерение до конца года расширить численность 13-тысячного континента миссии альянса "Решительная поддержка" в Афганистане, однако полностью исключили возобновление участия военных альянса в боевых операциях против талибов или появляющихся в Афганистане отрядов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Советники НАТО будут заниматься только подготовкой местных сил и оказанием им штабной и логистической поддержки. Операция НАТО в Афганистане против движения "Талибан" (запрещено в РФ) продолжается с 2001 года, на пике операции в 2012 году численность военных альянса в этой стране превышало 150 тысяч человек.