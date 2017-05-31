Президент Афганистана осудил теракт в посольском квартале Кабула

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил взрыв в Кабуле, унесший жизни 90 человек. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии афганского лидера.

"Президент резко осуждает нападение в Кабуле, произошедшее в первые дни священного для мусульман месяца поста Рамадан". По словам Гани, "террористы даже в священный месяц Рамадан, месяц доброты, благословения и молитвы, не перестают убивать невинных людей".

Взрыв произошел сегодня в 08:30 по местному времени (07:00 мск) в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан вблизи от посольства ФРГ, там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а также ряда других государств. По словам главы безопасности посольства Германии Мохаммада Идриса Сарвари, двое охранников-афганцев погибли, двое числятся пропавшими без вести. Глава столичной полиции Шах Хусейн Фарук подтвердил, что на воздух взлетела начиненная взрывчаткой автоцистерна.

По сообщениям очевидцев, на месте взрыва образовалась воронка глубиной 15 метров. Близлежащие здания полностью или частично разрушены. Во многих выбиты двери и окна. Как сообщает агентство Pajwok, более 50 транспортных средств полностью или частично уничтожены.

Министерство здравоохранения республики подтвердило на настоящий момент гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Как утверждают медики, число жертв может вырасти, пострадавшие доставлены в больницы города, многие - в тяжелом состоянии, среди них есть женщины и дети .

Ответственность за вылазку пока не взяла ни одна из действующих в стране экстремистских группировок. Экстремистское движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о своей непричастности к теракту.