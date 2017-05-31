Двое казахстанцев пострадали при взрыве в Кабуле

Почти 200 дачных и приусадебных участков и три жилых дома подтоплены в Омской областиСибирь 31 мая, 12:29
Сборная России по футболу проводит тренировку в Австрии в полном составеСпорт 31 мая, 12:27
Путин снял ограничения на найм турецких работниковЭкономика и бизнес 31 мая, 12:27
Выступление московского ФК "Торпедо" в прошедшем сезоне признано удовлетворительнымСпорт 31 мая, 12:18
Адвокат Учителя предложил организовать в Госдуме публичные слушания о цензуре в искусствеКультура 31 мая, 12:16
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в МосквеМосква 31 мая, 12:15
Состоялась шестая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО РоссииНовости партнеров 31 мая, 12:11
Выборы нового председателя наблюдательного совета РУСАДА состоятся через две неделиСпорт 31 мая, 12:09
Исинбаева приветствовала решение IAAF о допуске еще трех российских легкоатлетовСпорт 31 мая, 12:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 31 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Двое граждан Казахстана пострадали в результате мощного взрыва в центральной части Кабула. Об этом сегодня сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.
По информации представителя МИД, пострадавшие находились в гостинице, расположенной в 500 метрах от места взрыва. "Один из них, 1982 года рождения, осколками стекла был ранен в голову, другой, 1991 года рождения - в ногу. Им оказана медицинская помощь, сейчас они в безопасности", - информировал Жайнаков.
По его словам, с обоими гражданами на постоянной связи находятся казахстанские дипломаты и оказывают им необходимое содействие и помощь. В настоящее время дипломаты продолжают выяснять, нет ли других граждан республики среди пострадавших.
"Всех находящихся в столице Афганистана соотечественников просим соблюдать меры предосторожности в городе, известить о своем состоянии близких и родных, а также в случае необходимости связаться с консулом Казахстана в Афганистане по телефону горячей линии +93-747- 250-343", - уточнил руководитель пресс-службы МИД.