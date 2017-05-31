Двое казахстанцев пострадали при взрыве в Кабуле

АСТАНА, 31 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Двое граждан Казахстана пострадали в результате мощного взрыва в центральной части Кабула. Об этом сегодня сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

По информации представителя МИД, пострадавшие находились в гостинице, расположенной в 500 метрах от места взрыва. "Один из них, 1982 года рождения, осколками стекла был ранен в голову, другой, 1991 года рождения - в ногу. Им оказана медицинская помощь, сейчас они в безопасности", - информировал Жайнаков.

По его словам, с обоими гражданами на постоянной связи находятся казахстанские дипломаты и оказывают им необходимое содействие и помощь. В настоящее время дипломаты продолжают выяснять, нет ли других граждан республики среди пострадавших.

"Всех находящихся в столице Афганистана соотечественников просим соблюдать меры предосторожности в городе, известить о своем состоянии близких и родных, а также в случае необходимости связаться с консулом Казахстана в Афганистане по телефону горячей линии +93-747- 250-343", - уточнил руководитель пресс-службы МИД.