Киев внедрил 26 из 130 актов права ЕС в рамках Соглашения об ассоциации

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Украина отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании правительства.

"Украина имплементировала из запланированных 130 актов права ЕС всего 26 в свое законодательство", - признала она, добавив, что "здесь, очевидно, есть трудность и у правительства, и трудность работы министерств, и трудность работы парламента, и несовершенство наших бюрократических процедур".

"Несмотря на все наши достижения, мы во многом отстаем от графика выполнения соглашения, и это отставание довольно значительное" - отметила Климпуш-Цинцадзе,

В связи с этим она поручила ускорить работу над "дорожными картами" имплементации соглашения с ЕС, отметив, что для этого необходимо проводить внутренние реформы на уровнях министерств. В частности, указала она, только по продуктам питания для выхода на рынки ЕС Украине необходимо стандартизировать 500 нормативных актов.

Накануне Сенат Нидерландов одобрил ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Следующим шагом должно стать подписание законопроекта королем Виллем-Александером, что является чистой формальностью, поскольку монарх в Нидерландах выполняет по большей части представительские функции и не вмешивается в решение политических вопросов. Последним этапом станет вступление документа в силу после публикации в правительственном издании.

По завершении процесса внутри страны Нидерланды должны будут уведомить об этом Генеральный секретариат Совета ЕС, после чего само Соглашение об ассоциации, предусматривающее укрепление взаимодействия сообщества и Украины в различных областях и уже применяемое на временной основе в части, касающейся экономического сотрудничества и зоны свободной торговли, будет окончательно одобрено на европейском уровне и вступит в силу.