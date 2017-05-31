БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Парламент Сербии принял отставку премьер-министра Александара Вучича. Об этом заявила спикер Мая Гойкович в ходе заседания парламента.

"Скупщина (парламент страны - прим. ТАСС) приняла отставку главы правительства Сербии Александара Вучича в связи с переходом на должность президента. Этим завершился и мандат правительства Сербии", - заявила Гойкович.

С момента отставки правительства начался 30-дневный срок, в течение которого должен быть сформирован новый кабинет министров. Ожидается, что в ходе начавшегося заседания парламента избранный президент Вучич принесет присягу перед депутатами Скупщины, а затем перейдет в президентский дворец, где уходящий президент Томислав Николич передаст ему атрибуты власти - президентскую печать и президентский штандарт.

Во вторник вечером премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку. "Подаю в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия. В отставку подаю в связи с вступлением в должность президента после прошедших 2 апреля выборов, на которых я избран президентом Сербии", - говорится в документе, направленном в парламент. Пост председателя правительства Вучич занимал с 27 апреля 2014 года.

По официальным данным Республиканской избирательной комиссии, премьер-министр Сербии Александар Вучич победил на президентских выборах в первом туре, набрав 55,08% голосов. Бывший омбудсмен Саша Янкович пришел вторым с результатом 16,36%. На третьем месте находится политик Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Вук Еремич (5,66%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,48%).

Президент Сербии избирается на пятилетний срок, этот пост можно занимать не более двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции. Он также предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать законы и накладывать на них вето, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает госнаграды, является верховным главнокомандующим.