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МИД Ирана опроверг сообщение об инциденте с участием саудовского самолета в иранском небе

Международная панорама
31 мая, 13:21 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

По словам официального представителя МИД Ирана, "никакого вторжения в иранское воздушное пространство не было"

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ТЕГЕРАН, 31 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. МИД Ирана опроверг сообщение депутата иранского парламента о нарушении военным самолетом Саудовской Аравии воздушного пространства Исламской Республики. Как заявил агентству ISNA официальный представитель внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, "МИД не имеет никакого отношения" к этому происшествию, к тому же "никакого вторжения в иранское воздушное пространство не было".

По словам дипломата, в прошлый четверг из Саудовской Аравии в Москву летел самолет, на борту которого находились представители частной российской нефтяной компании. В иранском воздушном пространстве экипаж запросил разрешение изменить маршрут и следовать в Киргизию для дозаправки. Поскольку изменить условия пролета возможности не было, иранская сторона предложила совершить для дозаправки посадку в Иране, однако экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. "МИД Ирана никакой роли в этом инциденте не играл", - указал Гасеми.

Накануне член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента ИРИ Джавад Карими Гадуси сообщил агентству Mehr, что военный самолет Саудовской Аравии в прошлый четверг, не имея разрешения на пролет над территорией Ирана, вторгся в иранское воздушное пространство. На борту, по словам депутата, находились представители саудовского военного командования, которые следовали в Киргизию на совместное с военными США совещание.

Гадуси утверждал, что самолет был взят на сопровождение силами ПВО и ВВС ИРИ. Ему было предложено совершить принудительную посадку в иранском Ширазе, однако летчики сообщили о невозможности приземлиться на иранской территории по техническим причинам и ввиду недостаточного запаса горючего. Об инциденте, по словам депутата, был проинформирован министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. С учетом его мнения было принято решение потребовать от экипажа саудовского самолета вернуться в пункт вылета - аэропорт саудовского города Даммам, требование было выполнено.

Член иранского парламентского комитета выразил сомнение в правильности принятого решения об отказе от принудительной посадки самолета-нарушителя и заявил о необходимости провести расследование данного инцидента.

Отношения Ирана с Саудовской Аравией в последнее время остаются крайне напряженными. Между двумя влиятельными в исламском мире государствами сохраняются серьезные разногласия по ряду региональных проблем. Позиции Тегерана и Эр-Рияда радикально расходятся по кризису в Сирии, а также по конфликту в Йемене и ситуации на Бахрейне.

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